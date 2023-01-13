NYT: ФРГ не хочет жертвовать отношениями с Россией ради поставок танков Leopard на Украину

Правительство Германии предпочитает сохранить конструктивные отношения с Россией, которые станут невозможными в случае передачи Киеву танков Leopard, сообщает The New York Times.
Аналитики американского издания напомнили, что до сих пор Берлин саботировал все попытки отправить украинской армии тяжелую бронетехнику немецкого производства. Несмотря на давление со стороны Польши и Великобритании, власти ФРГ придерживаются собственной позиции, которая основана на скептицизме и опасениях.
Не желая окончательно испортить отношения с Москвой, Берлин внимательно следит за действиями Вашингтона. В связи с этим в NYT предположили, что Соединенным Штатам необходимо начать поставки на Украину танков M1 Abrams, подталкивая Германию к аналогичным мерам.