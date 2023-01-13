NYT: ФРГ не хочет жертвовать отношениями с Россией ради поставок танков Leopard на Украину

Аналитики американского издания напомнили, что до сих пор Берлин саботировал все попытки отправить украинской армии тяжелую бронетехнику немецкого производства. Несмотря на давление со стороны Польши и Великобритании, власти ФРГ придерживаются собственной позиции, которая основана на скептицизме и опасениях.