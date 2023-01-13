Медведев в День российской печати поблагодарил освещающих СВО на Украине журналистов

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил работников журналистской сферы с Днем российской печати. Слова благодарности корреспондентам он выразил в своем Telegram-канале.
Особое внимание зампред СБ РФ уделил журналистам, которые в настоящий момент находятся в зоне российской спецоперации на Украине и освещают происходящие там события. По его словам, их работа очень важна не только для страны, но и для каждого россиянина.
«Вы рассказываете правду о войне и подвиге. <...> Правду, которую видите своими глазами. Правду, ради которой рискуете жизнью и здоровьем. Спасибо вам за это», — написал он.
Напомним, что профессиональный праздник журналистов отмечается в России 13 января. В этот день в 1703 году появилась первая печатная газета «Ведомости».