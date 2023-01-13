Четыре автомобиля столкнулись на 29-м километре МКАД

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 29-м километре МКАД. На месте дорожного происшествия работают все оперативные службы Москвы, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали аварии. В настоящий момент движение осуществляется по трем полосам кольцевой магистрали из пяти.
Ранее стало известно, что в Саракташе Оренбургской области водитель Mitsubishi Lancer сбил пешехода. В результате инцидента 47-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, ушибы и попал в больницу, сообщает РИА 56.