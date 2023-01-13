В России вырос спрос на семейную ипотеку

Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала о ситуации на ипотечном рынке.
В беседе с «Известиями» Решетникова отметила, что с начала 2023 года в России доля заявок на семейную ипотеку от всех полученных заявок на кредиты для покупки первичной недвижимости резко выросла до 74%, сообщает «Друг для друга Курск Онлайн».
Примечательно, что еще в декабре 2022 года ее доля составляла лишь около 40%. В целом в январе текущего года спрос на льготную ипотеку сократился до 24% по сравнению с 56% в декабре минувшего года.