Экс-депутат Худяков резко высказался об обозвавшем россиян фашистами Борисе Гребенщикове

Сбежавший в Израиль лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков навлек на себя гнев миллионов россиян, назвав их фашистами. На высказывание музыканта отреагировал депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков.
Как отметил в личном Telegram-канале экс-парламентарий, Гребенщиков в течение долгого времени изображал из себя человека высокой духовной культуры, хотя на деле большим умом он никогда не отличался.
«Обозвал россиян, своих соотечественников, «фашистами», расписался в любви к Западу, сообщил, что «снабжает деньгами ВСУ»», — написал Худяков.
Бывший депутат также сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы, поскольку своим высказыванием Гребенщиков, по его словам, расписался в финансировании терроризма.