Журналисты региональных и федеральных СМИ получили медали и грамоты от главы МВД России

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении журналистов федеральных и региональных СМИ грамотами и медалями. Награждение приурочено к Дню российской печати, который отмечается ежегодно 13 января.
Официальный представитель министерства Ирина Волк подчеркнула, что сегодня при МВД России аккредитовано свыше двухсот журналистов, работающих в изданиях разного формата. В честь праздника глава министерства наградил представителей СМИ, внесших значительный вклад в объективное и компетентное освещение деятельности органов внутренних дел.
Специальным призом «Полицейское признание» был награжден первый заместитель главного редактора службы политической информации «Интерфакса» Андрей Новиков. Медалью «За боевое содружество» был награждены главный редактор журнала «Содружество» Валерий Бузовкин, медалью «За вклад в укрепление правопорядка» — директор программ «Объединенной редакции МВД России» Роман Чупров.
Почетными грамотами МВД России были награждены главный редактор издания «Вечерняя Москва» Александр Куприянов и заместитель руководителя объединенной редакции РБК Кирилл Сироткин. Кроме того, грамотой был награжден старший продюсер отдела эксклюзивов Федерального агентства новостей Николай Тихонов.