Журналисты региональных и федеральных СМИ получили медали и грамоты от главы МВД России

Официальный представитель министерства Ирина Волк подчеркнула, что сегодня при МВД России аккредитовано свыше двухсот журналистов, работающих в изданиях разного формата. В честь праздника глава министерства наградил представителей СМИ, внесших значительный вклад в объективное и компетентное освещение деятельности органов внутренних дел.