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Стоматолог Бойцова назвала необратимые последствия употребления алкоголя для зубов

Общество
Стоматолог Бойцова назвала необратимые последствия употребления алкоголя для зубов

Регулярное употребление алкоголя может спровоцировать необратимые последствия для полости рта, предупредила стоматолог-ортопед Евгения Бойцова.

Дело в том, что в спиртном содержится этанол или этиловый спирт, который вымывает кальций. В связи с этим происходит не только повышение чувствительности зубов, но и их разрушение и выпадение.

«Помимо прочего, этанол вымывает железо, цинк и другие минеральные вещества, которые необходимы для поддержания здоровья зубов», – добавила медик в беседе с «Газетой.Ru».

Наиболее наглядными «симптомами» употребления алкоголя являются налет на зубах и потемнение эмали. Кроме того, зубы становятся более подвижными, появляется дискомфорт и кровоточивость, резюмировала специалист.
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