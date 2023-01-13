Стоматолог Бойцова назвала необратимые последствия употребления алкоголя для зубов

Регулярное употребление алкоголя может спровоцировать необратимые последствия для полости рта, предупредила стоматолог-ортопед Евгения Бойцова.
Дело в том, что в спиртном содержится этанол или этиловый спирт, который вымывает кальций. В связи с этим происходит не только повышение чувствительности зубов, но и их разрушение и выпадение.
«Помимо прочего, этанол вымывает железо, цинк и другие минеральные вещества, которые необходимы для поддержания здоровья зубов», – добавила медик в беседе с «Газетой.Ru».
Наиболее наглядными «симптомами» употребления алкоголя являются налет на зубах и потемнение эмали. Кроме того, зубы становятся более подвижными, появляется дискомфорт и кровоточивость, резюмировала специалист.