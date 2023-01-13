Спрогнозированы курсы иностранных валют на следующую неделю

На сегодняшний день главный фактор для рубля — восстановление продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Таким мнением поделился частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в своем прогнозе курсов валют на следующую неделю, передает RT.
По словам Сидорова, такие «интервенции» поддержат курс российской нацвалюты, которая на следующей неделе может укрепиться до 66–66,5 рубля за доллар.
Инвестор добавил, что продажи зарубежной валюты обычно поддерживают курс рубля, а нефтяные котировки менее важны в текущей ситуации.