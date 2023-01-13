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Суд в Москве оштрафовал Ходорковского на 300 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Происшествия
Суд в Москве оштрафовал Ходорковского на 300 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Решением Мещанского суда Москвы бывшему главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому✱ (признан иностранным агентом в РФ) был назначен штраф в размере 300 тыс. рублей по делу о неисполнении обязанностей по сообщению статуса иноагента. Об этом в пятницу пишет РЕН ТВ.

По данным пресс-службы суда, изначально в отношении Ходорковского был составлен протокол по ч. 2 ст. 19.7.5-4 КоАП РФ («Неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса»). Однако позже суд решил переквалифицировать на ч 3. ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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