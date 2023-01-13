Суд в Москве оштрафовал Ходорковского на 300 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Решением Мещанского суда Москвы бывшему главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому✱ (признан иностранным агентом в РФ) был назначен штраф в размере 300 тыс. рублей по делу о неисполнении обязанностей по сообщению статуса иноагента. Об этом в пятницу пишет РЕН ТВ.