Политолог Джаралла: Еще большой вопрос, кого стоит отдать под трибунал по итогам украинского конфликта

При этом сами по себе резолюции ГА ООН являются чисто рекомендательными документами, и никого ни к чему не обязывают. Так что подобные заявления — просто составная часть американской пиар-стратегии по дискредитации России, которая пока не просто безуспешна, но скорее даёт обратный результат. Тем не менее, резолюция Генассамблеи ООН позволяет заинтересованным странам самим создать соответствующую структуру, объединившись в этакую неформальную «группу по интересам». Но ее решения все равно никого ни к чему обязывать не будут.