Политолог Джаралла: Еще большой вопрос, кого стоит отдать под трибунал по итогам украинского конфликта

Накануне, в ходе заседания Совбеза ООН, первый замглавы МИД киевского режима Эмине Джапарова сообщила, что Киев готовит резолюцию Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала по Украине. Как заявил ФАН политолог Владимир Джаралла, это явно пропагандистское заявление, а сама инициатива почти не имеет шансов быть реализованной.
Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что страна в 2023-м году вынесет на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН «О создании специального трибунала против России». Она призвала страны-участники организации поддержать создание этого международного механизма. При этом эксперты по международному праву отмечают — спецтрибунал в нужном Украине виде сегодня не может быть создан резолюцией Совбеза. Поэтому Киев, по совету западных «друзей», избрал тактику продавливания соответствующего решения через Генассамблею ООН.
При этом сами по себе резолюции ГА ООН являются чисто рекомендательными документами, и никого ни к чему не обязывают. Так что подобные заявления — просто составная часть американской пиар-стратегии по дискредитации России, которая пока не просто безуспешна, но скорее даёт обратный результат. Тем не менее, резолюция Генассамблеи ООН позволяет заинтересованным странам самим создать соответствующую структуру, объединившись в этакую неформальную «группу по интересам». Но ее решения все равно никого ни к чему обязывать не будут.
Эксперты напоминают — в принципе, сама Россия тоже не против создания трибунала по бывшей Украине. Ведь сторонники правящего нацистского режима в Киеве совершили огромное количество преступлений — как против украинских, так и российских граждан. Кстати, большая часть этих деяний — военные преступления и преступления против человечности, а значит, к ним не применим срок давности.
Также аналитики напомнили — реальные трибуналы, такие как Нюрнбергский и Токийский, по итогам боевых действий всегда создают победители. Поэтому создание настоящего трибунала по бывшей Украине наверняка станет одним из способов фиксации российской победы и восстановления справедливости. Вот тогда-то России и может пригодиться полулегализованный «международный трибунал по Украине» имени Джапаровой, созданный на основании резолюции ГА ООН.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог Владимир Джаралла, громкие политические провокации, вроде заявления Джапаровой, вызывают все большее отторжение у представителей не западных стран в ООН.
«Если смотреть с технической точки зрения, то, по словам наших дипломатов, уже заметны серьезные изменения в самой структуре голосования государств на Генассамблее ООН по таким вопросам. Стоит напомнить, что даже принятые резолюции ГА ООН не носят обязательного характера для тех или иных государств. Как правило, эти решения носят символический, даже ритуальный характер, они призваны продемонстрировать отношение международного сообщества к тем или иным событиям. Уже поэтому инициатива Эмине Джапаровой с самого начала обречена на провал», — указал аналитик.
Джаралла напомнил — по той же причине в 70-х-80-х годах прошлого века многие вполне прогрессивные резолюции ГА ООН, инициированные Советским Союзом, оставались без реализации.
«Понятно, что американцы и их союзники активно используют этот инструмент для усиления общего политического и дипломатического давления на Россию. Но, как отмечают дипломаты, в последнее время все большее количество стран, прямо или косвенно не вовлеченных в украинский конфликт, предпочитают воздерживаться от участия в этих политических комбинациях. То есть, представители многих стран Южной Америки или Африки либо вовсе не голосуют по таким вопросам, либо занимают нейтральную позицию. И, наоборот, те инициативы, которые периодически вносятся Россией, встречают все большую поддержку со стороны стран не западного мира. Так происходит, потому что целый ряд стран желает продемонстрировать США и их союзникам свое несогласие с политикой давления Запада на остальной мир», — указал политолог.
По мнению Джараллы, заявление замминистра иностранных дел Украины Джапаровой носит откровенно пропагандистский характер.
«Теоретически, Америка при помощи своих союзников могла бы реализовать инициативу по созданию международного уголовного трибунала по Украине. Но из-за постоянно падающей поддержки антироссийских инициатив не западными странами сделать это будет крайне затруднительно», — указал аналитик.
К тому же, если начать более подробное разбирательство причин и обстоятельств возникновения украинского конфликта, то еще большой вопрос, кому должен грозить международный трибунал, продолжил эксперт.
«С учетом сотен случаев военных преступлений ВСУ и нацбатов против собственного народа, задокументированных СК РФ, на руках у России есть крайне веские судебные аргументы. Сюда же стоит добавить и множество случаев несоблюдения Киевом Женевских конвенций о ведении боевых действий, расстрелов пленных российских солдат карателями ВСУ и т. д. Все это теоретически позволяет отдать под трибунал десятки украинских политиков и военных. Однако на фоне продолжающейся военной спецоперации РФ, сделать это пока не представляется возможным», — заключил Джаралла.
Напомним, как заявил 13 января глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, практическая реализация идеи о конфискации имущества у россиян за оскорбление ВС РФ вполне возможна. По его словам, для этого нужно прописать четкие формулировки состава уголовного преступления, и внести поправки в Уголовный кодекс. Ранее с инициативой о том, чтобы дополнить УК РФ пунктом о конфискации российского имущества у граждан, которые, «выехав за рубеж, оскорбляют Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживают нацистов и убийц», выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.