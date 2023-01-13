Премьер Венгрии Орбан назвал провалом антироссийские санкции Берлина и Еврокомиссии

Германское руководство вместе с Еврокомиссией потерпело фиаско в своей санкционной политике в отношении Москвы. Такое мнение высказал глава венгерского кабинета министров Виктор Обран.
Политик заявил, что антироссийский курс ФРГ и руководителя ЕК Урсулы фон дер Ляйен подверг его в шок. При этом действия Запада доказали, что слова о практичности немцев являются лишь мифом.
«С санкциями провалились, просчитались», — заявил Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии сказал, что победителем из украинского кризиса в настоящий момент выходит лишь Вашингтон. При этом Евросоюз является проигравшей стороной.