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Россияне подверглись самой массовой фишинговой атаке в Telegram

Технологии
Россияне подверглись самой массовой фишинговой атаке в Telegram

Пользователи популярного мессенджера Telegram из России столкнулись с самой массовой фишинговой атакой за все время его существования.

Как сообщили ряд Telegram-каналов, мошенники придумали новый способ, как можно красть аккаунты россиян. Для этого они рассылают потенциальным жертвам сообщение с предложением ознакомиться с якобы списком людей, подлежащих мобилизации в февраля 2023 года.

Информацию о беспрецедентной по своему масштабу фишинговой атаке на россиян в беседе с ТАСС подтвердил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он заявил, что предыдущие атаки носили куда более локальный характер.
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