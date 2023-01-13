Россияне подверглись самой массовой фишинговой атаке в Telegram

Пользователи популярного мессенджера Telegram из России столкнулись с самой массовой фишинговой атакой за все время его существования.
Как сообщили ряд Telegram-каналов, мошенники придумали новый способ, как можно красть аккаунты россиян. Для этого они рассылают потенциальным жертвам сообщение с предложением ознакомиться с якобы списком людей, подлежащих мобилизации в февраля 2023 года.
Информацию о беспрецедентной по своему масштабу фишинговой атаке на россиян в беседе с ТАСС подтвердил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он заявил, что предыдущие атаки носили куда более локальный характер.