Россияне подверглись самой массовой фишинговой атаке в Telegram

Как сообщили ряд Telegram-каналов, мошенники придумали новый способ, как можно красть аккаунты россиян. Для этого они рассылают потенциальным жертвам сообщение с предложением ознакомиться с якобы списком людей, подлежащих мобилизации в февраля 2023 года.