Певец Филипп Киркоров признался, что сделал пластику пресса

Примечательно, что этот же специалист ранее делал операции для экс-возлюбленного певицы и телеведущей Ольги Бузовой — блогера Давида Манукяна. И, как признался Киркоров, в случае с ним кубиков на прессе получилось больше, передает «Вечерняя Москва».