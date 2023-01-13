Певец Филипп Киркоров признался, что сделал пластику пресса

Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров не скрывает: он не только освежил лицо с помощью пластической хирургии, но также искусственно нарастил себе пресс. За свой новый облик 55-летний народный артист России поблагодарил хирурга Тимура Хайдарова.
Примечательно, что этот же специалист ранее делал операции для экс-возлюбленного певицы и телеведущей Ольги Бузовой — блогера Давида Манукяна. И, как признался Киркоров, в случае с ним кубиков на прессе получилось больше, передает «Вечерняя Москва».
«Но благодаря Тимуру я в такой отличной форме. Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я — лучшее создание Тимура. Его лучшее творение», — заявил Киркоров в социальных сетях.
Ранее исполнитель хита «Зайка моя» признался, что уже тысячу раз успел пожалеть о съемках в одном фильме с президентом Украины Владимиром Зеленским.