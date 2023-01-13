Имущество блогера Белоцерковской арестовано судом

Блогер Вероника Белоцерковская✱ (признана иностранным агентом в РФ) обвиняется в распространении фейков о российской армии. Суд постановил арестовать имущество журналистки на 153 млн рублей.
В пятницу началось заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Белоцерковской. Ее интересы в суде представляет государственный адвокат, так как блогер не стала искать защитника по соглашению.
В настоящий момент Белоцерковская находится за границей и заочно арестована в России за распространение ложной информации о российской армии. Ее объявили в международный розыск, пишет РИА Новости.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами