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Украинская журналистка Соколовская рассказала, какое слово Байден запретил говорить Зеленскому

Политика
Украинская журналистка Соколовская рассказала, какое слово Байден запретил говорить Зеленскому

Стало известно, что глава Белого дома Джо Байден запретил говорить своему коллеге из Киева Владимиру Зеленскому в публичных выступлениях. Завесу тайны об установленном запрете приоткрыла журналистка с Украины Янина Соколовская.

Ранее президент Украины во время выступления во Львове выразил надежду на то, что в наступившем году вопрос по поводу членства его страны в Евросоюзе будет решен. Соколовская в эфире передачи «Время покажет», которая транслируется на Первом канале, посетовала на то, что политик все время говорит лишь о вступлении в объединение, но совершенно не просит скорейшего присоединения к Североатлантическому альянсу. Журналистка не исключила, что Байден просто запретил Зеленскому об этом заикаться.

«То, что он не требует вступления в НАТО, означает, что во время вашингтонского разговора с Байденом слово "НАТО" не прошло, не получило одобрения», — уточнила Соколовская.

Ранее в Киеве заявили, что «мирный саммит» по Украине может состояться 24 февраля в Нью-Йорке.
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