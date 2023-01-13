Украинская журналистка Соколовская рассказала, какое слово Байден запретил говорить Зеленскому

Стало известно, что глава Белого дома Джо Байден запретил говорить своему коллеге из Киева Владимиру Зеленскому в публичных выступлениях. Завесу тайны об установленном запрете приоткрыла журналистка с Украины Янина Соколовская.
Ранее президент Украины во время выступления во Львове выразил надежду на то, что в наступившем году вопрос по поводу членства его страны в Евросоюзе будет решен. Соколовская в эфире передачи «Время покажет», которая транслируется на Первом канале, посетовала на то, что политик все время говорит лишь о вступлении в объединение, но совершенно не просит скорейшего присоединения к Североатлантическому альянсу. Журналистка не исключила, что Байден просто запретил Зеленскому об этом заикаться.
«То, что он не требует вступления в НАТО, означает, что во время вашингтонского разговора с Байденом слово "НАТО" не прошло, не получило одобрения», — уточнила Соколовская.
Ранее в Киеве заявили, что «мирный саммит» по Украине может состояться 24 февраля в Нью-Йорке.