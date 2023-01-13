Украинская журналистка Соколовская рассказала, какое слово Байден запретил говорить Зеленскому

Ранее президент Украины во время выступления во Львове выразил надежду на то, что в наступившем году вопрос по поводу членства его страны в Евросоюзе будет решен. Соколовская в эфире передачи «Время покажет», которая транслируется на Первом канале, посетовала на то, что политик все время говорит лишь о вступлении в объединение, но совершенно не просит скорейшего присоединения к Североатлантическому альянсу. Журналистка не исключила, что Байден просто запретил Зеленскому об этом заикаться.