Певица Наргиз поддержала назвавшего фашистами россиян Гребенщикова

Певица Наргиз Закирова отреагировала на очередное скандальное высказывание сбежавшего в Израиль лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, разглядевшего фашистов среди россиян.
Исполнительница, которой на 50 лет запретили въезд в Россию, в личном Telegram-канале выразила свою полную солидарность с Гребенщиковым.
«Никогда не сомневалась в Борисе Борисовиче», — написала она.
Ранее в психическом здоровье назвавшего россиян фашистами Гребенщикова усомнилась актриса театра и кино Яна Поплавская. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» призналась, что ей всегда было интересно, как человек может неожиданно сойти с ума.