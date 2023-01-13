Певица Наргиз поддержала назвавшего фашистами россиян Гребенщикова

Ранее в психическом здоровье назвавшего россиян фашистами Гребенщикова усомнилась актриса театра и кино Яна Поплавская. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» призналась, что ей всегда было интересно, как человек может неожиданно сойти с ума.