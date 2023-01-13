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Певица Наргиз поддержала назвавшего фашистами россиян Гребенщикова

Шоу-бизнес
Певица Наргиз поддержала назвавшего фашистами россиян Гребенщикова

Певица Наргиз Закирова отреагировала на очередное скандальное высказывание сбежавшего в Израиль лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, разглядевшего фашистов среди россиян.

Исполнительница, которой на 50 лет запретили въезд в Россию, в личном Telegram-канале выразила свою полную солидарность с Гребенщиковым.

«Никогда не сомневалась в Борисе Борисовиче», — написала она.

Ранее в психическом здоровье назвавшего россиян фашистами Гребенщикова усомнилась актриса театра и кино Яна Поплавская. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» призналась, что ей всегда было интересно, как человек может неожиданно сойти с ума.
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