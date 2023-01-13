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Депутат Хамзаев предложил штрафовать за запуск петард вне специальных площадок

Общество
Депутат Хамзаев предложил штрафовать за запуск петард вне специальных площадок

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев предложил ввести ответственность за запуск пиротехнических изделий вне специальных площадок. По его мнению, использование петард и салютов в России требует дополнительного регулирования.

Парламентарий подчеркнул, что полностью запрещать использование пиротехнических изделий не стоит, так как запуск петард на Новый год и Рождество — это старинная русская традиция. По его мнению, их использование следует лишь ограничить по времени до 00:30. Кроме того, нужно разрешить запускать фейерверки строго в установленных местах, рассказал он в беседе с «Парламентской газетой».

С мнением Хамзаева согласны и пользователи социальных сетей. По данным опроса, проведенного среди россиян, около 83% респондентов выступают за ограничение использования пиротехнических изделий. Против данного предложения выступили лишь 10% россиян.
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