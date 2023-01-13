Депутат Хамзаев предложил штрафовать за запуск петард вне специальных площадок

Парламентарий подчеркнул, что полностью запрещать использование пиротехнических изделий не стоит, так как запуск петард на Новый год и Рождество — это старинная русская традиция. По его мнению, их использование следует лишь ограничить по времени до 00:30. Кроме того, нужно разрешить запускать фейерверки строго в установленных местах, рассказал он в беседе с «Парламентской газетой».