Хоккеист «Тампы» Сергачев отправил в нокдаун форварда «Ванкувера» Гарланда

Игрок «Тампы Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев отправил в нокдаун нападающего «Ванкувера» Конора Гарланда в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Эпизод случился после одного из спасений вратаря «молний» Андрея Василевского.
Гарланд ударил клюшкой по ловушке 28-летнего голкипера, после чего на пятаке «Тампы Бэй» началась потасовка с участием игроков обеих команд. Сергачев, заступившись за своего партнера по команде, ударил американскому хоккеисту в челюсть.
«Тампа Бэй» одержала итоговую победу над «Ванкувером» со счетом 5:4 в основное время. Сергачев записал на свой счет одну результативную передачу.