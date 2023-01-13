Хоккеист «Тампы» Сергачев отправил в нокдаун форварда «Ванкувера» Гарланда

Гарланд ударил клюшкой по ловушке 28-летнего голкипера, после чего на пятаке «Тампы Бэй» началась потасовка с участием игроков обеих команд. Сергачев, заступившись за своего партнера по команде, ударил американскому хоккеисту в челюсть.