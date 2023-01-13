Китай может стать основным экспортером дизельного топлива для Европы

Китайские поставки дизельного топлива показывают положительную динамику. Экспорт дизеля в декабре достиг рекордного уровня с 2016 года. Частично ресурс из КНР отправляется в европейские страны, сообщает Bloomberg.
Эксперты не исключают, что поставки ресурса из Китая могут достичь 600 тыс. баррелей в день в первой половине 2023 года. Таким образом КНР станет основным поставщиком дизеля в страны Евросоюза.
Информационное агентство отмечает, что процесс перераспределения масштабных потоков топлива уже стартовал.