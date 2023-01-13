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Китай может стать основным экспортером дизельного топлива для Европы

Экономика
Китай может стать основным экспортером дизельного топлива для Европы

Китайские поставки дизельного топлива показывают положительную динамику. Экспорт дизеля в декабре достиг рекордного уровня с 2016 года. Частично ресурс из КНР отправляется в европейские страны, сообщает Bloomberg.

Эксперты не исключают, что поставки ресурса из Китая могут достичь 600 тыс. баррелей в день в первой половине 2023 года. Таким образом КНР станет основным поставщиком дизеля в страны Евросоюза.

Информационное агентство отмечает, что процесс перераспределения масштабных потоков топлива уже стартовал.
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