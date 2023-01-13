В бундестаге потребовали от Шольца разрешить Польше поставлять на Украину танки Leopard

Федеральное правительство Германии должно позволить Польше передать Украине немецкие танки Leopard 2, заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, обращаясь к канцлеру Олафу Шольцу.
По словам депутата, главе правительства необходимо «пересилить себя», несмотря на тот факт, что тема немецкого вооружения и Украины используется в качестве предвыборной борьбы.
«Предложение поставить на Украину в короткие сроки боевые танки Leopard 2 в рамках общеевропейской инициативы, как и прежде, правильное. Германия должна, наконец, выдать для этого экспортное разрешение», — сказала Штрак-Циммерман.
Ранее в Польше сообщили о намерении передать украинской армии символическую партию танков Leopard.