Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полковник Суворов объяснил бессмысленность поставок американских БМП Bradley на Украину

Армия
Полковник Суворов объяснил бессмысленность поставок американских БМП Bradley на Украину

Вашингтон планирует передать Киеву боевые машины пехоты Bradley, которые будут вязнуть в украинском черноземе. Об это сообщил военный эксперт, полковник Сергей Суворов.

Он отметил, что у этих БМП есть слабые места, которые связаны с проходимостью на той местности, где сейчас ведутся боевые действия. Суворов напомнил, что БМП Bradley весит порядка 36 тонн, поэтому он не способен самостоятельно преодолевать водные преграды. Для машину необходимо оснастить специальными понтонами, передает ТАСС.

«Как она поведет себя на грунтах Украины, на черноземе — это, в общем-то, еще вопрос», — подчеркнул полковник.

Суворов напомнил, что американские военные уже применяли эти БМП в Ираке. По его словам машину можно вывести из строя даже с помощью крупнокалиберного пулемета.
bradley Украина бмп суворов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду