Полковник Суворов объяснил бессмысленность поставок американских БМП Bradley на Украину

Он отметил, что у этих БМП есть слабые места, которые связаны с проходимостью на той местности, где сейчас ведутся боевые действия. Суворов напомнил, что БМП Bradley весит порядка 36 тонн, поэтому он не способен самостоятельно преодолевать водные преграды. Для машину необходимо оснастить специальными понтонами, передает ТАСС.