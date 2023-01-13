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Премьер Венгрии Орбан обозначил получающую выгоду от конфликта на Украине страну

Политика
Премьер Венгрии Орбан обозначил получающую выгоду от конфликта на Украине страну

Соединенные Штаты получают выгоду от украинского конфликта. Такой вывод сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Политик также подчеркнул, что ограничительные меры, введенные против России, стали ошибочными. По словам премьера, от нее пострадали лишь европейские страны.

«В общем, в экономическом смысле можно с уверенностью сказать, что единственный или скорее самый большой проигравший во всем этом конфликте, который происходит, — это Европа», — сказал Орбан.

Напомним, венгерский премьер ранее заявил, что ЕС несет убытки из-за отказа от российских газа и нефти, поскольку за американские энергоресурсы он переплачивает в 5–10 раз.
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