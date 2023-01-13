Премьер Венгрии Орбан обозначил получающую выгоду от конфликта на Украине страну

Соединенные Штаты получают выгоду от украинского конфликта. Такой вывод сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Политик также подчеркнул, что ограничительные меры, введенные против России, стали ошибочными. По словам премьера, от нее пострадали лишь европейские страны.
«В общем, в экономическом смысле можно с уверенностью сказать, что единственный или скорее самый большой проигравший во всем этом конфликте, который происходит, — это Европа», — сказал Орбан.
Напомним, венгерский премьер ранее заявил, что ЕС несет убытки из-за отказа от российских газа и нефти, поскольку за американские энергоресурсы он переплачивает в 5–10 раз.