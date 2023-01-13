Mirror: корабли ВМФ РФ проводят таинственные маневры в Черном море

Корабли Военно-морского флота России совершили необычные маневры в Черном море, которые могут свидетельствовать о выполнении тайной миссии. Об этом говорится в публикации издания Mirror.
Британские военные эксперты сочли действия кораблей ВМФ РФ крайне любопытными. По их мнению, речь может идти о перегруппировке сил для выполнения тайного задания, передает «ПолитРоссия».
«Среди них "Петр Моргунов", который является крупнейшим десантным кораблем в Черном море, и три подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами», — говорится в публикации.
По словам экспертов, нынешние маневры ВМФ РФ в Черном море стали самыми крупными за последние несколько месяцев. При этом в настоящее время в регионе находятся несколько российских подлодок, что в очередной раз доказывает важность и серьезность действий ВМФ РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», который оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Глава государства отметил, что новый корабль позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, передает RT.