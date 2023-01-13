Mirror: корабли ВМФ РФ проводят таинственные маневры в Черном море

По словам экспертов, нынешние маневры ВМФ РФ в Черном море стали самыми крупными за последние несколько месяцев. При этом в настоящее время в регионе находятся несколько российских подлодок, что в очередной раз доказывает важность и серьезность действий ВМФ РФ.