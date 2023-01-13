Врач Мясников призвал отказаться от голодания после новогодних праздников

Голодание после новогодних праздников может негативно сказаться на организме. Об этом предупредил врач и популярный телеведущий Александр Мясников.
В организме человека, который решил прибегнуть к голоданию, происходит серьезная гормональная перестройка. Повышается аппетит, происходит задержка жидкости, а также повышается риск увеличения массы тела.
«Когда человек начинает голодать, у него весь организм перестраивается в режим "война". Понижаются энергозатраты, повышается гормон, который увеличивает аппетит и так далее», — сообщил Мясников в эфире программы «О самом главном».
Если человек за время новогодних выходных успел набрать лишние килограммы, его организм увеличит обмен веществ. В результате получится постепенно вернуться к прежней форме.