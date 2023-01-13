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Врач Мясников призвал отказаться от голодания после новогодних праздников

Общество
Врач Мясников призвал отказаться от голодания после новогодних праздников

Голодание после новогодних праздников может негативно сказаться на организме. Об этом предупредил врач и популярный телеведущий Александр Мясников.

В организме человека, который решил прибегнуть к голоданию, происходит серьезная гормональная перестройка. Повышается аппетит, происходит задержка жидкости, а также повышается риск увеличения массы тела.

«Когда человек начинает голодать, у него весь организм перестраивается в режим "война". Понижаются энергозатраты, повышается гормон, который увеличивает аппетит и так далее», — сообщил Мясников в эфире программы «О самом главном».

Если человек за время новогодних выходных успел набрать лишние килограммы, его организм увеличит обмен веществ. В результате получится постепенно вернуться к прежней форме.
александр мясников здоровье голодание
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