Пожилая жительница поселка Югыдъяг в Коми пыталась совратить 12-летнего внука

На момент преступления мальчику исполнилось лишь 12 лет. Он учится в местной школе и живет в одной квартире со своей 62-летней бабушкой. Было установлено, что с начала июня по конец декабря прошлого года пенсионерка совершала в отношении внука развратные действия и пыталась склонить к близости.