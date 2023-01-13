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Пожилая жительница поселка Югыдъяг в Коми пыталась совратить 12-летнего внука

Происшествия
Пожилая жительница поселка Югыдъяг в Коми пыталась совратить 12-летнего внука

Пенсионерка из поселка Югыдъяг в Республике Коми домогалась собственного внука на протяжении полугода. Как пишет РЕН ТВ, о странных намерениях пожилой женщины стало известно только 12 января.

На момент преступления мальчику исполнилось лишь 12 лет. Он учится в местной школе и живет в одной квартире со своей 62-летней бабушкой. Было установлено, что с начала июня по конец декабря прошлого года пенсионерка совершала в отношении внука развратные действия и пыталась склонить к близости.

В ходе общения с правоохранителями женщина во всем созналась. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.
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