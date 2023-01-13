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Владельцы белгородского «Сити Молла» поплатились за сброс загрязняющих веществ

Общество
Владельцы белгородского «Сити Молла» поплатились за сброс загрязняющих веществ

ГУП «Белоблводоканал» через Арбитражный суд Белгородской области добилось от ООО «Южный полюс», управляющему ТРЦ «Сити Молл Белгородский» выплаты штрафа.

В исковом заявлении «Белоблводоканал» требовал взыскать с компании 324 тысячи рублей за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения, а также 351 тысячу рублей за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, сообщает Бел.RU.

Отмечается, что позже исковое заявление было отозвано в связи с тем, что руководство ООО «Южный полюс» и ТРЦ «Сити Молл Белгородский» в добровольном порядке компенсировали нанесенный своими действиями ущерб.
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