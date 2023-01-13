Владельцы белгородского «Сити Молла» поплатились за сброс загрязняющих веществ

ГУП «Белоблводоканал» через Арбитражный суд Белгородской области добилось от ООО «Южный полюс», управляющему ТРЦ «Сити Молл Белгородский» выплаты штрафа.
В исковом заявлении «Белоблводоканал» требовал взыскать с компании 324 тысячи рублей за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения, а также 351 тысячу рублей за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, сообщает Бел.RU.
Отмечается, что позже исковое заявление было отозвано в связи с тем, что руководство ООО «Южный полюс» и ТРЦ «Сити Молл Белгородский» в добровольном порядке компенсировали нанесенный своими действиями ущерб.