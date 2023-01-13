Посол Украины в Израиле Корнийчук объяснил причину срыва переговоров глав МИД государств

Министры иностранных дел Украины и Израиля Дмитрий Кулеба и Эли Коэн не смогли провести телефонные переговоры из-за «технического сбоя». Так срыв намеченного диалога дипломатов прокомментировал посол страны в Тель-Авиве Евгений Корнийчук.
Он подчеркнул, что беседа политиков должна была состояться в начале января, но неполадки со связью привели к переносу звонка. По словам главы дипведомства Украины, переговоры перенесли на следующую неделю.
Ранее Корнийчук сообщил, что беседа Коэна с его российским коллегой Сергеем Лавровым вызвала у Киева недовольство. Такое заявление он сделал в интервью местной газете The Times of Israel.