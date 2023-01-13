Экс-президент Молдавии Додон предрек развал стране по украинскому сценарию

Руководство молдавского государства взяло курс на разрушение страны по украинскому сценарию. Такой вывод сделал бывший глава республики Игорь Додон.
Политик уверен, что после закрытия телевидения следом будет нанесен удар по церкви. Этого допустить никак нельзя, считает Додон. Вырезку из выступления бывшего президента Молдавии опубликовал тележурналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
«Закрыли телевидение, следующий удар будет по церкви. Я уверен в этом. Они неслучайно хотят ударить по церкви. Они понимают, что если они это разрушат — это путь к разрушению Молдовы. Кстати, что на Украине происходит», — сказал политик.
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