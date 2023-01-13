Косметолог Аделл перечислила три главных средства в борьбе со старением

Наиболее эффективные и доступные средства для борьбы со старением перечислила американский косметолог из Коннектикута Дженнифер Аделл.
В первую очередь она посоветовала использовать косметические продукты, в составе которых есть витамин С. Он осветляет кожу, делает морщины менее заметными и стимулирует выработку коллагена.
Также в перечень антивозрастных средств вошли ретиноиды. Это одна из форм витамина А, помогающая коже обновляться и бороться с акне.
Кроме того, важно включить в свой уход солнцезащитный крем. Такое средство предотвращает преждевременное старение, резюмировала эксперт в беседе с изданием The U.S. Sun.