Пентагон не поддержал позицию Сеула о размещении ядерного оружия в Южной Корее

Соединенные Штаты придерживаются стратегии полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.
Так генерал прокомментировал недавнее высказывание президента Южной Кореи Юн Сок Еля, допустившего размещение иностранного ядерного вооружения на территории республики.
«Наша политика по-прежнему сосредоточена на полной денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Райдер.
Чиновник уточнил, что такой подход обоснован обеспечением стабильности и безопасности в регионе, а также политикой нераспространения ядерного вооружения.