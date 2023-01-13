Переговоры с талибами и помощь Кабулу: у республиканцев появились вопросы к Госдепу США

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Майкл Маккол запросил у Госдепартамента документы, связанные с выводом войск США из Афганистана. Об этом сообщил канал CNN.
Представитель Республиканской партии от Техаса назначил внешнеполитическому ведомству крайний срок для ответа — 26 января. В противном случае разбирательства продолжатся в суде.
«В случае невыполнения условий комитет будет использовать имеющиеся в его распоряжении полномочия для обеспечения выполнения запросов по мере необходимости, в том числе в принудительном порядке», — говорится в письме Майкла Маккола главе Госдепа Энтони Блинкену.
Конгрессмен от республиканцев запросил список всех межведомственных встреч, связанных с выводом войск, а также информацию обо всех переговорах с представителями «Талибана»✱ (организация запрещена в РФ) с января 2021 года. Из содержания письма становится понятно, что комитет заинтересован в изучении последствий вывода американских войск.
Журналисты выяснили, что Маккол задал Госдепу в том числе следующие вопросы: «Каковы намерения администрации по отмене и/или пересмотру иностранной помощи Афганистану?» и «Каковы текущие отношения правительства США с Талибаном?».
Маккол и его коллеги по партии неоднократно направляли в департамент по меньшей мере три запроса на аналогичную информацию в прошлом году. Однако тогда республиканцы были в меньшинстве, и Госдеп не предоставил запрошенные сведения. Теперь, когда республиканцы составляют большинство в Палате представителей, они могут по закону требовать от администрации необходимую информацию.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс уклонился от однозначного ответа, когда его спросили о готовности ведомства предоставить документы по Афганистану. Пресс-секретарь сказал, что действующая администрация верит в полезность и необходимость работы конгресса.
Ранее сообщалось, что наибольшую обеспокоенность у республиканцев вызвало решение американских военных организовать «воздушный мост» из международного аэропорта имени Хамида Карзая для эвакуации и позволить талибам взять на себя ответственность за безопасность периметра воздушной гавани. Также в Республиканской партии были возмущены отсутствием должного плана по переселению афганцев, покинувших родину с приходом радикального движения к власти.
В конце августа 2021 года ВС США покинули Кабул, что положило конец почти 20-летнему присутствию американцев в Афганистане. Война в южноазиатской стране стала самым продолжительным конфликтом Соединенных Штатов. Вывод американского контингента запомнился хаотичностью и неорганизованностью.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация