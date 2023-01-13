Переговоры с талибами и помощь Кабулу: у республиканцев появились вопросы к Госдепу США

Маккол и его коллеги по партии неоднократно направляли в департамент по меньшей мере три запроса на аналогичную информацию в прошлом году. Однако тогда республиканцы были в меньшинстве, и Госдеп не предоставил запрошенные сведения. Теперь, когда республиканцы составляют большинство в Палате представителей, они могут по закону требовать от администрации необходимую информацию.