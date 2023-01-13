Роналду назвал победу с «Реалом» в Лиге чемпионов самым важным моментом в карьере

Роналду был одним из главных лидеров «сливочных» того времени. «Реал» в финале Лиги чемпионов 2014 года обыграл «Атлетико» и в десятый раз в своей истории стал сильнейшей командой Европы. Та встреча для Роналду стала особенной, учитывая, что решающее противостояние состоялось на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.