Роналду назвал победу с «Реалом» в Лиге чемпионов самым важным моментом в карьере

Новичок аравийского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о самом главном воспоминании в карьере. Португалец выделил десятую победу мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.
Роналду был одним из главных лидеров «сливочных» того времени. «Реал» в финале Лиги чемпионов 2014 года обыграл «Атлетико» и в десятый раз в своей истории стал сильнейшей командой Европы. Та встреча для Роналду стала особенной, учитывая, что решающее противостояние состоялось на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
«Тогда, в 2014 [году] все были одержимы тем, чтобы в десятый раз выиграть Лигу чемпионов. Мы этого хотели, каждый фанат этого хотел. К тому же матч проходил у меня на родине, в Лиссабоне», — приводит слова португальца LiveScore.
Ранее стало известно, что Роналду хотел вернуться в «Реал» после расторжения контракта с английским «Манчестером Юнайтед». Однако «сливочные» отказались подписывать контракт с 37-летним свободным агентом.