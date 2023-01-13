Сергей Григоров указал на скорое завершение полного перехода Украины на вооружения НАТО

Для изоляции театра военных действий на Украине необходимо уничтожение ее логистики. Такое заявление сделал историк, главный редактор информационного портала «Русские, вперед!» Сергей Григоров в беседе с международной редакцией ФАН.
Лондон впервые с начала украинского конфликта рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2. Об этом ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Григоров напомнил, что на этом фоне уже много дней обсуждается и передача «незалежной» немецких танков «Леопард» из Финляндии, Польши и самой Германии.
«Запас советских танков у Киева и стран НАТО заканчивается. Однако Запад сначала планирует поставлять БМП, в частности американские "Брэдли". Это означает завершение постепенного перехода Украины на полную номенклатуру натовских вооружений. А по предприятиям ВПК Альянса мы бить не сможем», — пояснил собеседник ФАН.
По словам эксперта, бронетехника НАТО не самая свежая, но оборудована новыми системами связи и управления. Проблема именно в них.
«Соответственно, встает еще и который раз вопрос уничтожения украинской логистики для изоляции театра военных действий. Необходимы удары по железнодорожным, автомобильным мостам, тяговым подстанциям, локомотивным депо», — резюмировал Сергей Григоров.
Ранее экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов рассказал ФАН, что Киев передал бывшую УССР и ее население на закланье «мировой закулисе».