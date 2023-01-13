Госдума планирует упростить трудоустройство детей с 14 лет

Депутаты Государственной думы могут принять новый законопроект, направленный на упрощение трудоустройства несовершеннолетних. Комитет по молодежной политике уже одобрил документ и рекомендовал его к принятию в первом чтении.
Новый законопроект затронет подростков в возрасте от 14 лет и старше. Предполагается, что после его принятия несовершеннолетним россиянам больше не потребуется согласие органов опеки и попечительства для официального трудоустройства. Таким образом, законопроект нацелен на расширение возможностей молодежи, передает издание «Известия».
Согласно статистическим данным, предоставленным Министерством труда и социальной защиты России, ежегодно на работу устраиваются около 520 тысяч россиян в возрасте до 18 лет. Однако спрос на трудоустройство среди несовершеннолетних гораздо выше. Представители комитета по молодежной политике подчеркивают, что около 91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул.