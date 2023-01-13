Госдума планирует упростить трудоустройство детей с 14 лет

Согласно статистическим данным, предоставленным Министерством труда и социальной защиты России, ежегодно на работу устраиваются около 520 тысяч россиян в возрасте до 18 лет. Однако спрос на трудоустройство среди несовершеннолетних гораздо выше. Представители комитета по молодежной политике подчеркивают, что около 91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул.