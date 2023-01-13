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МИД КНР призвал Вашингтон и Токио отказаться от менталитета холодной войны

Политика
МИД КНР призвал Вашингтон и Токио отказаться от менталитета холодной войны

Пекин просит руководство США и Японии перестать воспринимать ситуацию на международной арене как продолжение холодной войны. Такой информацией поделился официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

По его словам, американские и японские власти должны прекратить нарушать стабильную обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление дипломат озвучил 13 января в ходе брифинга.

«Мы призываем США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить создавать мнимых врагов», — заявил Вэньбинь.

Ранее в Пекине обвинили Североатлантический альянс в том, что он пытается ослабить Евросоюз.
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