МИД КНР призвал Вашингтон и Токио отказаться от менталитета холодной войны

Пекин просит руководство США и Японии перестать воспринимать ситуацию на международной арене как продолжение холодной войны. Такой информацией поделился официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
По его словам, американские и японские власти должны прекратить нарушать стабильную обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление дипломат озвучил 13 января в ходе брифинга.
«Мы призываем США и Японию отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить создавать мнимых врагов», — заявил Вэньбинь.
Ранее в Пекине обвинили Североатлантический альянс в том, что он пытается ослабить Евросоюз.