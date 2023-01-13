Алла Пугачева объяснила свой буйный характер

Народная артистка СССР Алла Пугачева славится непоколебимой точкой зрения и собственным мнением на происходящее в стране и мире. Певица нашла причины своего взрывного характера в астрологии.
Пугачева раскритиковала миссию российских властей на Украине и улетела в Израиль. Однако о ее буйном характере было известно задолго до спецоперации. Певица и сама понимает, что с ней нелегко и даже знает причину такого поведения.
«Вся моя жизнь – это бег с препятствиями. Я могла что-то сокрушить на своем пути, вместо того, чтобы обойти и спокойненько вернуться на дорожку. Мой астролог говорит, что это потому что я Овен по гороскопу. Но сейчас я стараюсь вести себя иначе», — цитирует слова Примадонны «Экспресс газета».
73-летняя артистка часто обозначает свою позицию против СВО. Пугачева не поддерживает российских властей, чем вызывает недовольство и осуждение среди соотечественников, которые придерживаются противоположной точки зрения.