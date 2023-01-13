Спецпрокурор займется проверкой секретных документов, найденных у Байдена

Вашингтон, 13 января. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил специального прокурора для расследования ненадлежащего хранения секретных документов в доме и бывшем офисе президента Джо Байдена. Ранее подобная процедура была проведена в отношении Дональда Трампа.
Специальным прокурором по делу президента США был назначен Роберт Хур, работавший в штате Мэриленд. В ходе проверки он должен будет определить, были ли надлежащим образом сохранены секретные записи времен пребывания Байдена на посту вице-президента в его резиденции в Делавэре и в аналитическом центре в Вашингтоне.
В Белом доме заявили, что некоторые секретные материалы были найдены в гараже резиденции президента.
«Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были непреднамеренно утеряны, и президент и его адвокаты незамедлительно отреагировали на обнаружение этой ошибки», — отметил адвокат Белого дома Ричард Заубер.
В Офисе президента США ранее заявляли, что адвокаты Байдена нашли небольшое количество секретных документов за несколько дней до выборов в конгресс и передали их после обнаружения. Все найденные материалы были связаны с деятельностью нынешнего главы Штатов во время руководства Барака Обамы с 2009 по 2017 год. Во время своего вице-президентства Джо Байден фактически курировал политику США в отношении иракского конфликта, и найденные данные могут быть связаны с операциями американских спецслужб в этом регионе.
В 2022 году специальным адвокатом по делу Дональда Трампа был назначен прокурор Джек Смит. Бывшего президента США также проверяли на предмет ненадлежащего хранения секретных документов в своей резиденции во Флориде.