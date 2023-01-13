Спецпрокурор займется проверкой секретных документов, найденных у Байдена

В Офисе президента США ранее заявляли, что адвокаты Байдена нашли небольшое количество секретных документов за несколько дней до выборов в конгресс и передали их после обнаружения. Все найденные материалы были связаны с деятельностью нынешнего главы Штатов во время руководства Барака Обамы с 2009 по 2017 год. Во время своего вице-президентства Джо Байден фактически курировал политику США в отношении иракского конфликта, и найденные данные могут быть связаны с операциями американских спецслужб в этом регионе.