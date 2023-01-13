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Путин возложил цветы к гробу первого президента Башкирии Рахимова

Политика
Путин возложил цветы к гробу первого президента Башкирии Рахимова

Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к гробу первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Соответствующее видео появилось в Сети.

Глава государства после возложения венка еще некоторое время находился рядом с гробом покойного политика. Затем Путин поклонился и покинул сцену.

Стоит отметить, что траурная церемония состоялась в государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе. Мероприятие проходит в присутствии почетного караула.

Напомним, Рахимов умер 11 января в возрасте 88 лет. Первый башкирский лидер скончался после продолжительной болезни.
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