События на Украине к 12:00 13 января: учения СБУ на границе с Белоруссией, Испания примет военнослужащих ВСУ

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о главных событиях на Украине и в Донбассе в рамках спецоперации ВС России на утро 13 января.
Россия
Запорожская область
В Запорожской области для передвижения по территории региона вводятся автомобильные пропуска, сообщил председатель комитета безопасности местной администрации Алексей Савин. Документы будут необходимы в том числе для междугородних поездок. Сроки получения пропусков ограничены 1 марта.
ДНР
За прошедшие сутки при обстрелах Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще 4 получили ранения. Всего украинские войска 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 83 боеприпаса. Под огнем оказались районы 5 населенных пунктов.
В селе Яковлевка (Бахмутский район), которое было освобождено ЧВК «Вагнер» в декабре, пребывали иностранные наемники, сообщил РИА Новости местный житель. По словам мужчины, в период, пока населенный пункт контролировался ВСУ, на его территории находились поляки, поддерживавшие киевский режим. Они угрожали мирным жителям, а также вместе с украинскими военными занимались мародерством и грабежами. Кроме того, местные жители рассказали СМИ, что украинские военные обстреливали Соледар фосфорными снарядами.
ЛНР
Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило, что в ночь на 13 января украинские войска нанесли удар по Сватово, применив артиллерийское орудие калибра 155 мм, было выпущено 3 снаряда. В результате атаки поврежден маслопрессовый цех.
Украина
Служба безопасности Украины заявила о проведении учений в Ровненской области на границе с Белоруссией. В ведомстве сообщили, что в ходе тренировок отрабатывались действия в случае проникновения диверсантов через границу на украинскую территорию.
В Одесской областной военной администрации заявили о нарушении графиков отключения света. Представитель органа Сергей Братчук сообщил, что регион получает лимитированный объем электроснабжения, которого не хватает для потребления, при этом отмечается несоблюдение установленных графиков. По его словам, жители области ощущают это несоответствие на себе.
В Кривом Роге в 2 раза сокращено количество электротранспорта из-за ограничений в подаче электроэнергии. Глава военной администрации города Александр Вилкул заявил, что также принято решение о сокращении уличного освещения с 50% до 25%.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита на Украину на будущей неделе планирует разместить экспертов на всех атомных электростанциях страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Киеве.
США планируют наилучшим образом удовлетворять потребности Украины при выделении военной помощи. Об этом, комментируя возможность передачи Киеву танков Abrams, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он добавил, что не намерен опережать решения президента Штатов Джо Байдена.
Испания вечером 13 января примет 225 украинских военнослужащих, которые пройдут обучение на территории страны. Около 200 бойцов — в основном это мобилизованные гражданские без опыта военной службы — примут участие в модуле базовой боевой подготовки на базе в Толедо.
Министр ВС Франции заявил, что колесные танки AMX-10RC могут быть доставлены на Украину в течение 2 месяцев.