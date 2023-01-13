События на Украине к 12:00 13 января: учения СБУ на границе с Белоруссией, Испания примет военнослужащих ВСУ

В селе Яковлевка (Бахмутский район), которое было освобождено ЧВК «Вагнер» в декабре, пребывали иностранные наемники, сообщил РИА Новости местный житель. По словам мужчины, в период, пока населенный пункт контролировался ВСУ, на его территории находились поляки, поддерживавшие киевский режим. Они угрожали мирным жителям, а также вместе с украинскими военными занимались мародерством и грабежами. Кроме того, местные жители рассказали СМИ, что украинские военные обстреливали Соледар фосфорными снарядами.