Крымский чиновник разбился насмерть в ДТП из-за плохой обработки дорог в Керчи

Чиновник разбился насмерть в ДТП из-за плохой обработки дорог в Керчи. Погибшим оказался председатель Челядиновского сельского совета Ленинского района Республики Крым.
Трагедия произошла рано утром на шоссе Героев Эльтигена — между Керчью и Героевским. По предварительным данным, местные коммунальщики в очередной раз забыли посыпать магистрали, в связи с чем те покрылось изморозью. Следуя по скользкой дороге, ВАЗ-2112 не вошел в поворот, съехал с дороги и упал в затопленный кювет.
За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1964 года рождения — председатель Челядиновского сельского совета. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Отмечается, что после аварии дороги в регионе посыпали.