Крымский чиновник разбился насмерть в ДТП из-за плохой обработки дорог в Керчи

Трагедия произошла рано утром на шоссе Героев Эльтигена — между Керчью и Героевским. По предварительным данным, местные коммунальщики в очередной раз забыли посыпать магистрали, в связи с чем те покрылось изморозью. Следуя по скользкой дороге, ВАЗ-2112 не вошел в поворот, съехал с дороги и упал в затопленный кювет.