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Адмирал ВМС США призвал НАТО обеспечить поставки боевых самолетов на Украину

Армия
Адмирал ВМС США призвал НАТО обеспечить поставки боевых самолетов на Украину

Западные правительства должны задуматься над передачей Украине боевой авиации, заявил отставной адмирал Военно-морских сил США Джеймс Ставридис.

По его словам, Киев «нуждается в истребителях». В связи с этим адмирал допустил поставки на Украину самолетов МиГ-29 из Польши.

Ставридис подчеркнул, что ВСУ смогут пользоваться такими машинами беспрепятственно, однако позднее их могли бы дополнить и американские F-16. При таком сценарии Соединенным Штатам придется дополнительно провести программу обучения украинских пилотов.

Ранее, как передает RT, стали известны сроки поставок на Украину колесных танков AMX-10RC из Франции.
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