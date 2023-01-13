Адмирал ВМС США призвал НАТО обеспечить поставки боевых самолетов на Украину

Западные правительства должны задуматься над передачей Украине боевой авиации, заявил отставной адмирал Военно-морских сил США Джеймс Ставридис.
По его словам, Киев «нуждается в истребителях». В связи с этим адмирал допустил поставки на Украину самолетов МиГ-29 из Польши.
Ставридис подчеркнул, что ВСУ смогут пользоваться такими машинами беспрепятственно, однако позднее их могли бы дополнить и американские F-16. При таком сценарии Соединенным Штатам придется дополнительно провести программу обучения украинских пилотов.
Ранее, как передает RT, стали известны сроки поставок на Украину колесных танков AMX-10RC из Франции.