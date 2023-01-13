Режиссер Олег Трофим сравнил кинокомикс про Майора Грома с концертом The Beatles

Режиссер фильма Олег Трофим поделился воспоминаниями о работе над экранизацией комиксов о Майоре Громе. Приятное впечатление, помимо съемок, оставил спецпоказ, который он сравнил с концертом легендарной группы The Beatles.
По словам кинематографиста, у съемочной группы была масса ограничений, связанная с запретом публикаций в соцсетях кадров с площадки. Режиссер осознал причину секретности проекта, когда наблюдал компании подростков, дежуривших у площадки в надежде увидеть моменты съемок экранизации комиксов.
Трофим не скрывает свое восхищение фандомом вокруг Грома. Он вспомнил о спецпоказе, который прошел для фанатов, знавших наизусть не только реплики героев, но и монтажные решения.
«Мне казалось, что я смотрю со стороны за концертом The Beatles, а на сцене вместо битлов мой фильм», — поделился режиссер в разговоре с РБК.
Трофим снял два фильма о герое комикса. Это «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Гром: Трудное детство». Премьера последнего состоялась 1 января.