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Тела трех мигрантов нашли возле границы между Польшей и Белоруссией

Происшествия
Тела трех мигрантов нашли возле границы между Польшей и Белоруссией

Мертвых мигрантов нашли в районе границы между Польшей и Белоруссией. Трагической новостью в пятницу поделилась газета Wyborcza.pl со ссылкой на активиста Петра Чабана.

Он уточнил, что три тела нашли в районе Беловежи. По словам Чабана, в одном месте были найдены два трупа, а позднее заблудившиеся солдаты наткнулись на останки еще одного человека. Причины смерти мигрантов не раскрываются.

Данные об обнаружении погибших подтвердила пресс-секретарь Подляской полиции Эдита Вилчиньская. Другие подробности не приводятся.
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