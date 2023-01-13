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МО РФ развернуло новые подразделения штурмовиков Су-25 в Западном военном округе

Армия
МО РФ развернуло новые подразделения штурмовиков Су-25 в Западном военном округе

Новые подразделения штурмовой авиации были развернуты на Западном стратегическом направлении. Об этом сообщает источник издания «Известия» в Минобороны РФ.

Согласно полученным данным, на военных аэродромах Западного военного округа теперь будут базироваться новые авиаподразделения, укомплектованные штурмовиками Су-25.

Самолеты будут выполнять задачи по по уничтожению важных целей и опорных пунктов противника. Кроме этого, экипажи Су-25 будут осуществлять поддержку сухопутных войск на линии фронта, уточнил собеседник портала.
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