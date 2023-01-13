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Госдума рассмотрит законопроект о запрете калечащих животных операций

Общество
Госдума рассмотрит законопроект о запрете калечащих животных операций

Законопроект о запрете операций, которые калечат домашних животных, рассмотрят в Государственной думе в ближайшее время.

Хирургические вмешательства типа онихэктомии (удаление когтей), необходимо запретить. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен», — добавил он в беседе с журналистами.

Парламентарий подчеркнул, что проблему калечащих операций он уже обсуждал с юристами. Так, все они попадают под статью «жестокое обращение с животными», резюмировал Бурматов.
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