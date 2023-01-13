Китай призвал Лондон прекратить вмешательства в дела Пекина и забыть о Гонконге

Внешнеполитическое ведомство КНР прокомментировало заявление официального Лондона о якобы нарушении Объединенной китайско-британской декларации по вопросу о передаче Гонконга Пекину.
Официальный представитель министерства Ван Вэньбинь призвал Соединенное Королевство прекратить вмешательства в дела Пекина и забыть о Гонконге. Об этом он заявил в процессе брифинга 13 января.
«Китай выражает острое недовольство и решительный протест», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что Соединенное Королевство не прекратит поддерживать Киев на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом рассказали в МИД Великобритании.