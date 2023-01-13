«Ъ»: в России стартовала подготовка к президентской кампании с участием Путина

Подготовка к президентским выборам, запланированным в России на 17 марта 2024 года, уже стартовала. Соответствующее заявление сделали журналисты, ссылаясь на источник, знакомый с обстоятельствами.
По данным издания «Коммерсант», нынешний глава государства Владимир Путин планирует принять участие в президентской кампании. Стоит отметить, что основной темой выборов станет единство. Однако четкого видения идеологической составляющей у Кремля еще нет, объяснили авторы материала.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Уфу проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Известно, что лидер скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.