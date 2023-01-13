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Управленческий коллапс: петербуржцы дали оценку городским властям

Общество
Управленческий коллапс: петербуржцы дали оценку городским властям

Мощный снегопад 12-13 января похоже вновь застал власти Петербурга врасплох. Город встал в многобальных пробках, в соцсетях появились многочисленные свидетельства ДТП и заторах.

Утром 13 января загруженность городских магистралей выросла до «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса», хотя обычно утренний максимум зимой — 6 баллов. Пробки наблюдаются на КАД, ЗСД, набережных и прочих трассах.

Простаивает центр, а также Петроградский, Красногвардейский, Приморский и Невский районы.

Тем временем петербуржцы не только активно выражают недовольство действующей властью, но и вносят практические предложения весьма дельного свойства.

«Профильное руководство + на местах, в полном составе — на уборку дорог и улиц, иначе какой вообще смысл в их полном содержании и льготах, за счет бюджета? Заодно проверят «свой штат», на практике!» — вот что написала одна из пользователей социальных сетей.

Действительно, если чиновники не умеют работать головой, пусть выйдут поработают руками. Может тогда и до головы дойдет.

Еще один петербуржец задает сакраментальный вопрос «Где деньги, Зин?», попутно затрагивая и кадровую проблему: «…в отчетах и на бумаге все УК (в основном это переименованные ЖЭС) укомплектованы, а если есть какой-то дефицит, все равно эти оклады уходят в премии руководству на местах, ведь штатное расписание до сих пор формируют планово, в т.ч. за счет бюджета, поскольку все профильные комитеты, управления — до сих пор считаются “гос”, несмотря на то, что делают частный бизнес, за счет населения (ЖКХ), в т.ч. из-за включения в цепочку посредников, не имеющих отношения к оказанию услуг…».

Как видим, рядовые горожане неплохо разбираются в причинах отвратительной уборки, зрят, что называется, в корень.

Однако у нас нет никаких механизмов влияния гражданского общества на местные власти. И это одна из причин нынешнего состояния улиц и площадей Петербурга.

Ранее петербуржцы жаловались на отсутствие предупредительных лент в зонах очистки крыш от снега.
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