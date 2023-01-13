Рыбарь: украинские националисты расстреливают на месте раненых бойцов ВС РФ

Российские бойцы, которые попадают в плен киевского режима, подвергаются побоям, а половину раненых расстреливают на месте. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Рыбарь.
Отмечается, что побоям подвергаются 95% захваченных пленных, однако тяжелее всего приходится тем, что получил ранение в ходе боевых действий.
«Примерно половину расстреливают на месте, особенно выходцев из ДНР и ЛНР», — сказано в публикации.
При этом в последнее время количество казней упало, так как украинские власти ввели вознаграждение за захват российских военных. Также сотрудники СБУ и ГУР используют пытки в ходе допросов россиян. Иногда доходит даже до отрезания пальцев и прижигания раскаленным железом и автогеном.