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Рыбарь: украинские националисты расстреливают на месте раненых бойцов ВС РФ

Армия
Рыбарь: украинские националисты расстреливают на месте раненых бойцов ВС РФ

Российские бойцы, которые попадают в плен киевского режима, подвергаются побоям, а половину раненых расстреливают на месте. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Рыбарь.

Отмечается, что побоям подвергаются 95% захваченных пленных, однако тяжелее всего приходится тем, что получил ранение в ходе боевых действий.

«Примерно половину расстреливают на месте, особенно выходцев из ДНР и ЛНР», — сказано в публикации.

При этом в последнее время количество казней упало, так как украинские власти ввели вознаграждение за захват российских военных. Также сотрудники СБУ и ГУР используют пытки в ходе допросов россиян. Иногда доходит даже до отрезания пальцев и прижигания раскаленным железом и автогеном.
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