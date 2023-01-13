Рыбарь: украинские националисты расстреливают на месте раненых бойцов ВС РФ

При этом в последнее время количество казней упало, так как украинские власти ввели вознаграждение за захват российских военных. Также сотрудники СБУ и ГУР используют пытки в ходе допросов россиян. Иногда доходит даже до отрезания пальцев и прижигания раскаленным железом и автогеном.