Агентство профессионального обучения и занятости ЦАР запустило программу по борьбе с безработицей

Директор ACFPE Жан-Пьер Дузима заявил, что на сегодняшний день в программе обучения приняли участие около 600 центральноафриканцев из числа безработных. По его словам, несмотря на то, что инициатива реализуется лишь в Банги, в скором времени к ней подключатся другие регионы ЦАР.