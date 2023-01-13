Агентство профессионального обучения и занятости ЦАР запустило программу по борьбе с безработицей

Банги, 13 января. Центральноафриканское агентство профессионального обучения и занятости (ACFPE) запустило серию мероприятий по борьбе с безработицей в стране.
В рамках политики по восстановлению национальной экономики ACFPE организовало семинары и тренинги для молодых граждан республики. Подопечные пройдут курс переквалификации и получат новые навыки, более востребованные на рынке труда.
Агентство займется подготовкой столяров, сварщиков, строителей-каменщиков, парикмахеров и других специалистов из 14 профессиональных областей. Кроме того, организация поможет начинающим бизнесменам открыть собственное дело, рассказав об основах предпринимательской деятельности.
Директор ACFPE Жан-Пьер Дузима заявил, что на сегодняшний день в программе обучения приняли участие около 600 центральноафриканцев из числа безработных. По его словам, несмотря на то, что инициатива реализуется лишь в Банги, в скором времени к ней подключатся другие регионы ЦАР.
Ранее группа молодых предпринимателей республики организовала инновационное сельскохозяйственное предприятие вблизи столицы. Как отметили авторы проекта, подобное решение обеспечит жителей дополнительным источником продуктов питания и увеличит количество рабочих мест.